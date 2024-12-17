На прямую линию с Путиным поступило порядка 1,3 миллиона обращений

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/АНДРЕЙ ЭРШТРЕМ; 5-tv.ru

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Позвонить президенту РФ можно будет вплоть до окончания эфира.

Почти 1,3 миллиона обращений поступило на программу «Итоги года с Владимиром Путиным».

В числе самых популярных тем по-прежнему здравоохранение и социальная сфера, в том числе помощь семьям военнослужащих.

Принимают звонки граждан операторы колл-центра. Также направить свой вопрос можно через СМС и официальные страницы в соцсетях. И на многие сообщения поступает незамедлительная реакция.

Кстати, все способы связи будут доступны вплоть до окончания эфира. Прямая линия президента, совмещенная с пресс-конференцией, состоится уже в четверг, 19 декабря, в полдень по московскому времени.

«Итоги года с Владимиром Путиным» Пятый канал покажет в прямом эфире.