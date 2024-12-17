«Есть позитивные примеры»: Патрушев оценил ход реализации реформы обращения с отходами в РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Alexei Agaryshev

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В стране есть регионы с неплохими результатами, но не все ответственно подходят к этому делу.

Реализация реформы обращения с отходами проводится опережающими темпами. Такое заявление сделал зампредседателя правительства РФ Дмитрий Патрушев. Он выступил на заседании Совета законодателей при Федеральном Собрании в ходе обсуждения состояния и перспектив развития системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

«В стране есть позитивные примеры территорий, где реформа обращения с отходами идет опережающими темпами, но не все регионы ответственно подходят к делу», — приводит слова Патрушева его пресс-служба.

Как он отметил, при всем внимании федерального центра, регионы должны занимать проактивную позицию. Патрушев напомнил, что президент России Владимир Путин обозначил в своем указе в мае следующую цель: к 2030 году необходимо обеспечить полную сортировку мусора, до половины снизить полигонное захоронение и вовлекать минимум четверть отходов во вторичный оборот. Для этого нужно ввести мощности по обработке свыше 20 миллионов тонн и утилизации почти 17 миллионов тонн ТКО.

Кроме того, во время предстоящих новогодних каникул обычно образуется много бытовых отходов. В связи с этим Патрушев попросил Минприроды обозначить субъектам задачу обеспечить частоту вывоза.

Зампредседателя кабмина также заявил о 19 приоритетных нормативно-правовых актах, находящихся сейчас в проработке. Один из приоритетных — законопроект, предлагающий отнести компостирование к утилизации. Другой документ позволит регионам обязать операторов по обращению с ТКО создать и содержать контейнерные площадки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в РФ ликвидировано 242 объекта накопленного вреда окружающей среде. В том числе убрали почти 160 свалок, заявил президент Путин.