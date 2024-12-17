Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Наши бойцы продвигаются вперед каждый день.

Вооруженные силы (ВС) РФ взяли под контроль еще один населенный пункт в Донецкой народной республике (ДНР). Как сообщили в Минобороны страны, наши бойцы освободили населенный пункт Анновка.

«В результате решительных действий подразделений „Южной“ группировки войск освобожден населенный пункт Анновка», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, в ходе боев Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 330 боевиков. Также российские войска уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы и склад с боеприпасами.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.