Организм сигнализирует: какие признаки указывают на развитие онкологии

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Существуют неочевидные симптомы, которые говорят о наличии опасного заболевания.

Беспричинное резкое похудение может быть одним из признаков развития злокачественной опухоли. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на заявление профессора, академика РАН, заслуженного врача РФ, терапевта Оксану Драпкину.

По словам эксперта, внезапная потеря веса без видимой на то причины — это тревожный звоночек. Потеря килограммов характерна для рака поджелудочной железы, легких и желудка. Дело в том, что развитие онкологического заболевания забирает много питательных веществ, а также приводит к интоксикации, что снижает аппетит.

Хроническая усталость также может быть признаком опасной болезни, причем при всех видах рака.

«Усталость возникает из-за действия веществ, которые продуцирует сама опухоль, а также из-за ухудшения аппетита, депрессии и недостатка физической активности», — объясняет терапевт.

Еще один возможный симптом — хорионическая боль без очевидных причин, которая не проходит. Причина — в воздействии на нервные окончания, нарушении кровообращения и изменении метаболизма тканей.

Частый симптом при заболевании пищевода и гортани — кашель и трудности с глотанием. Неприятные ощущения могут возникать из-за растущей опухоли, которая сужает просвет пищевода.

Болезненные ощущения в лимфатических узлах, а также их увеличение тоже является одним из признаков развития рака. Чаще всего такие проявления наблюдаются на шее, в подмышках или паху. Это может говорить о наличии у человека лимфомы или лейкоза.

При обнаружении перечисленных симптомов Драпкина советует не паниковать, а обращаться к специалисту и пройти обследование.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российская вакцина от рака прошла доклинические испытания.