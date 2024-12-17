Шоу-бизнес 34
По-братски: кто пришел поздравить Киркорова и Дорохова с премьерой фильма
О съемках картины, где король российской эстрады и известный комик породнились, судачил весь шоу-бизнес. Совместимы ли они и насколько смешным все это получится. И вот «день Д» наступил.
«Как я мечтал, чтобы у меня был младший брат». Одно из самых ярких признаний короля российской эстрады Филиппа Киркорова на премьере фильма «Братья», где он сыграл в дуэте с комиком Денисом Дороховым. К слову, знаменитости практически ни на секунду не расставались на дорожке, наглядно доказывая, что по-настоящему породнились.
Максимальную часть внимания на дорожке традиционно Киркоров собрал вокруг себя, не уставая повторять от журналиста к журналисту яркие инфоповоды. Поэтому внимания прессы гостям досталось в основном от фотографов.
Смогли кто-то соблюсти заявленный от Филиппа Бедросовича дресс-код, как выглядит юная возлюбленная режиссера Марка Горобца, удобно ли Киркорову в меховых лапах, как готовится к Новому году Аркадий Укупник, и какой самый важный новогодний подарок для Валерии. Об этом и не только в фоторепортаже 5-tv.ru.
Одна из самых стабильных пар российского шоу-бизнеса — Валерия и Иосиф Пригожин. Пока главная женщина его жизни раздавала интервью, продюсер деликатно снимал сторисы ее успеха. А в это время Валерия призналась 5-tv.ru, что главный новогодний подарок для нее — близкие рядом.
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Главной парой сезона Филипп Киркоров назвал Агату Муцениеце и Петра Дрангу. Пара нежно держалась за руки и не отпускала друг друга ни на секунду. Неужели Иван Чуйков уже в прошлом?
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Люся Чеботина еле успела урвать свой кусочек славы на дорожке. В этот вечер журналистам было явно не до нее. Но певица не расстроилась. Устроившись рядом с Киркоровым в зале, она искренне признавалась ему в любви и называла лучшим другом.
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Такого же мнения была и Севиль. Хоть и насладиться общением с прессой не получилось. А вот за просмотром фильма в компании главного героя вечера — самое то!
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Софья Каштанова знает толк в экстремальных путешествиях и экзотических странах. Актриса выросла в Мексике и ее сложно чем-то удивить.
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Дмитрий Шепелев последнее время все чаще появляется на дорожках. Однако, не очень понятно зачем. С журналистами он общается в язвительном тоне. Не сложно предположить, что от вопросов о старшем сыне он подустал.
6/12 ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Аркадий Укупник с женой Натальей и младшей дочерью Софией были в полном восторге от гуляющих по дорожке аборигенов. Настолько не могли удержаться от желания сфотографироваться с ними, что за помощью обратились к 5-tv.ru. А мы и рады помочь в создании классных фото для семейного архива.
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Михаил Богдасаров честно признался, что почувствовал себя рядом с Киркоровым Денисом Дороховым из-за невысокого роста. И это ему очень понравилось.
8/12 ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Постоянная спутница Киркорова Марго Овсянникова была немногословна. Лишь призналась, что уже успела испытать эмоциональное выгорание, которое, слава богу, прошло к съемкам фильма.
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Режиссер Марк Горобец и его совсем юная возлюбленная Александрина Олексюк безусловно приковали внимание всех. И главный вопрос — когда свадьба?
10/12 ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Денис Дорогов весь вечер взахлеб рассказывал историю своей первой встречи с Киркоровым. Оказывается это было много лет назад, когда будущему комику было только 10 лет. На концерте тогда он подарил Филиппу цветы и даже посидел у него на коленях.
11/12 ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Филипп Киркоров не изменил себе ни на минуту. Одет с иголочки, всем завистникам — лучи добра. Певец признался, что в картине будет много его красивого тела. Возможно, вот в чем кроется секрет его преображения пару лет назад. Он готовился к роли.
12/12 ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев