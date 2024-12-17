«Жила в аду»: Седокова вышла на связь после смерти экс-супруга Яниса Тиммы

Фото, видео: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda; Instagram*/annasedokova; 5-tv.ru

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Знаменитость, буквально захлебываясь в слезах, записала для поклонников видео.

Певица Анна Седокова впервые вышла на связь после смерти своего экс-супруга баскетболиста Яниса Тиммы. Захлебываясь в слезах, знаменитость попросила не трогать ее семью в этот тяжелый период.

«Я вас очень сильно прошу, пожалуйста… У меня ребенок, он маленький. Он ничего не должен знать. Вы не представляете, в каком аду я жила последние годы. Я должна просто спасти своего ребенка от этой информации», — сказала в своем блоге певица.

У Седоковой есть сын Гектор, которого она родила от бизнесмена Артема Комарова. Известно, что Янис любил мальчика как родного.

Тело бывшего мужа певицы Анны Седоковой обнаружили в хостеле в центре Москвы. По предварительной информации, он покончил с собой.

Известно, что Седокова решила развестись со спортсменом в октябре. В браке они прожили четыре года. У пары были непростые отношения. Супруги неоднократно расставались и снова мирились. Видимо, осенью певица решила поставить точку в любовной истории с Тиммой.

Баскетболист пытался вернуть любимую. Но попытки оказались тщетны: 9 декабря, за неделю до трагедии, пару развели. Скандал и раздел имущества бывшие возлюбленные устраивать не стали. Более того, среди поклонников пары ходили слухи об их примирении.

Ранее 5-tv.ru рассказал об истории любви Седоковой и Тиммы.

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