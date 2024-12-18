В Госдуме связали убийство главы РХБЗ Кириллова с неудачами ВСУ на поле боя

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Украинские спецслужбы, хоть и анонимно, но уже взяли на себя ответственность за теракт, в котором погиб генерал-лейтенант.

Украина может стоять за убийством начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в жилом доме в Москве. Такое заявление сделал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с изданием Газета.ру.

«Это связано с тем, что нацистский киевский режим проигрывает все на поле боя. И снова начал заниматься своими излюбленными методами — убийство исподтишка», — сказал он.

Кроме того, как пишет газета The New York Times, украинские спецслужбы, хоть и анонимно, но уже взяли на себя ответственность за теракт, в котором погиб Кириллов.

Утром 17 декабря погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Трагедия произошла на Рязанском проспекте в Москве. Устройство было заложено в самокат, который стоял рядом с подъездом жилого дома.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство», «Теракт», «Незаконный оборот оружия, боеприпасов». Правоохранители устанавливают лица, причастные к совершению преступления.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МИД России высказались о гибели генерала Кириллова. Как подчеркнула официальный представитель ведомства Мария Захарова, глава РХБЗ на протяжении многих лет системно разоблачал преступления стран Запада.