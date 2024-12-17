Разоблачал преступления Запада: в МИД России высказались о гибели генерала Кириллова

Фото: © РИА Новости/Сергей Мамонтов

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Он сражался за Родину и правду.

Погибший в результате взрыва в Москве начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на протяжении многих лет системно разоблачал преступления стран Запада. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.

«Игорь Кириллов много лет системно, с фактами на руках разоблачал преступления англосаксов: натовские провокации с химическим оружием в Сирии, манипуляции Британии с запрещенными химическими веществами и провокации в Солсбери и Эймсбери, смертоносная деятельность американских биолабораторий на Украине и многое другое», — написала она.

Как подчеркнула Захарова, генерал-лейтенант Кириллов работал бесстрашно и не прятался за спинами других. Он сражался за Родину и правду.

Так, в начале ноября Кириллов заявил о риске украинской провокации с применением «грязной бомбы». Он говорил, что киевский режим намерен дискредитировать органы власти, распространить панику, дестабилизировать обстановку и противодействовать задачам СВО.

Он также добавил тогда, что генассамблея ООН приняла внесенную по инициативе США резолюцию, осуждающую применение «грязной бомбы». Это случилось после того, как Россия в 2023 году высказала об опасениях по поводу использования Украиной такого оружия.

Утром 17 декабря погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Трагедия произошла на Рязанском проспекте в Москве. Устройство было заложено в самокат, который стоял рядом с подъездом.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают лица, причастные к совершению преступления.

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