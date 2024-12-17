Счет идет на часы: какой срок годности у салата «Оливье»

Фото: 5-tv.ru

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Детей до пяти лет традиционным новогодним блюдом лучше не угощать.

Салат «Оливье» может нанести вред здоровью, если хранить его дольше 12 часов. Об этом рассказала изданию Газета.ру врач-эндокринолог, диетолог Наталия Шведова.

По словам специалиста, традиционное новогоднее блюдо нужно держать при температуре от плюс двух до плюс четырех градусов, то есть в холодильнике. Срок годности салата зависит от того, есть ли в нем майонез или нет. Без соуса заготовку «Оливье» можно хранить не больше 24 часов. С заправкой — не дольше 12.

«Не оставляйте салат на столе более одного–двух часов, поскольку при комнатной температуре в продуктах активно размножаются бактерии, способные вызвать кишечную инфекцию», — объясняет врач.

Замораживать это блюдо тоже не стоит. Ингредиенты после перепада температур теряют вкус и текстуру, а майонез расслаивается.

Также эксперт дала совет по допустимости «Оливье» в детском меню. По ее мнению, у малышей до трех лет пищеварительная система еще не готова к таким нагрузкам, которые окажет на нее данный салат.

Для детей в возрасте от трех до пяти лет можно приготовить альтернативную версию блюда с курицей вместо колбас, а греческий йогурт может стать альтернативой майонезу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, чем заменить оливье и крабовый салат на новогоднем столе.