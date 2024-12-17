Российские пловцы вернулись из Будапешта с золотом и мировым рекордом

Фото, видео: 5-tv.ru

После заслуженного отдыха наши спортсмены начнут подготовку к новым соревнованиям — летом их ждет чемпионат в Сингапуре.

В Москву этим утром прибыли триумфаторы Чемпионата мира по плаванию в Будапеште. Россияне не только взяли «золото», но и установили новый мировой рекорд.

Нашу команду впервые за долгое время допустили до соревнований, но только в нейтральном статусе — без флага и гимна. Но это не помешало спортсменам опередить сильнейших соперников. Президент России Владимир Путин поздравил пловцов с яркой победой. О том, какую встречу им устроили в столичном аэропорту, рассказывает корреспондент «Известий» Эрик Галяутдинов.

Десятки телекамер в аэропорту наготове. На родину с чемпионата мира по плаванию в Будапеште наши пловцы возвращаются настоящими народными героями. Встречают спортсменов в лучших русских традициях: в национальных костюмах, с баяном и главное — хлебом-солью.

Букеты словно только с полей: розы и хризантемы для самых быстрых, сильных и, без сомнения, красивых российских спортсменок.

«Девушки любят внимание. Поэтому букет должен обязательно быть красивым и радовать как раз наших чемпионов», — отметил вице-президент Федерации водных видов спорта России Евгений Коротышкин.

И внимание девушки, как и вся российская сборная, получили. Выходят из зоны прилета они под яркие овации

Из Будапешта, где прошел чемпионат мира, спортсмены летели с пересадкой в Стамбуле. Видно, путь домой был непростым. Уставшие и, очевидно, проголодавшиеся атлеты буквально накинулись на каравай. Впрочем, после колоссальных нагрузок, которые испытали на соревнованиях, им теперь можно себя побаловать. Наша сборная выступила на чемпионате без преувеличения триумфально: шесть золотых, четыре серебряных медали. В общем зачете российские пловцы заняли второе место, уступив лишь американцам.

«Очень приятно, что кучу поздравлений присылают люди, что смотрят, болеют. Это действительно меня мотивирует. У меня есть семья, которая поддерживает меня. Это тоже показывает, что я не простым делом занимаюсь, это действительно важно и интересно», — отметил капитан Кирилл Пригода.

Российские спортсмены впервые за три года приняли участие в чемпионате мира и моментально произвели фурор. В комбинированной эстафете на короткой воде наши пловцы поставили новый мировой рекорд. А один из лидеров сборной — Мирон Лифинцев — в свои 18 лет аж пять раз поднялся на высшую ступень пьедестала. Впрочем, о своих достижениях Мирон говорит скромно.

«Честно говоря, я старался соревноваться больше для своего времени, больше для себя, не смотря на другие страны и команды. Поэтому больше это проходило именно для меня лично», — поделился чемпион мира по плаванию Мирон Лифинцев.

Интересные цифры на этом не закончились. Арина Суркова стала самой проверяемой на доппинг. За 11 месяцев спортсменку проверили десять раз. Конечно, находиться под таким прессингом нелегко, но это не помешало Алине опередить всех соперниц.

«Все хорошо. Долетели, очень устала. Хочется домой. Еще впереди у нас кубок Сальникова, поэтому все отлично, работаем», — отметила Арина Суркова.

Кстати, мама Арины — тренер по плаванию. За выступлениями дочери в Будапеште наблюдала из далекой Сибири. Несмотря на разницу во времени, болела и поддерживала.

«Арина молодец. Супер! Впечатления от соревнований самые светлые и позитивные», — сказала Наталья Суркова.

Арина Суркова вместе с Дарьей Трофимовой тренируются в Новосибирске. Привезти в столицу Сибири медали такого ранга, считают именитые пловцы, это большое событие.

«Мы все очень рады за наших девчонок: за Арину, за Дашу, что девочки спустя период отсутствия в международных стартах стали наконец-то чемпионками мира. В нашем регионе, в Новосибирской области, не так много чемпионов мира в плавании. И для нас это особая гордость», — сказала заслуженный мастер спорта по плаванию, серебряный призер чемпионата мира Ирина Уфимцева.

Чтобы подняться на высшую ступень пьедестала, спортсмены тренируются по семь часов ежедневно. Нагрузка колоссальная. Но сейчас по праву заслуженный отдых, а затем снова усердная работа — летом чемпионат мира в Сингапуре. И если ехать туда, то только за новыми победами.