«Больше ЦУМа»: Пригожин оценил размеры гардеробной Киркорова

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Знаменитый певец известен своей любовью к яркой одежде. Так сколько же места она занимает в его доме?

Продюсер Иосиф Пригожин оценил размеры гардеробной народного артиста России Филиппа Киркорова. Своими догадками Иосиф поделился с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Братья».

Так, певец сказал, что его гардеробная занимает площадь в 400 квадратных метров. Однако Пригожин так не считает. Знаменитость уверен, что Филипп поскромничал, и в действительности одежда короля российской поп-музыки занимает намного больше места в доме.

«Мне кажется, что он приуменьшил. Мне кажется, там тысяча. Мне кажется, у него гардероб больше, чем магазин ЦУМа», — иронизирует Иосиф.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Киркоров публично приставал к своим коллегам по цеху. «Жертвами» Филиппа стали певицы Люся Чеботина и Ирина Дубцова. Так, у всех на глазах артист трогал Дубцову за грудь, а Чеботину за ягодицы.