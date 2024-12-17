«Всегда мечтал о младшем брате»: у Киркорова сбылась давняя мечта

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Неужели в семье артиста случилось пополнение?

Народный артист России Филипп Киркоров всегда мечтал о младшем брате. В этом корреспонденту 5-tv.ru признался сам певец на премьере фильма «Братья», в котором исполнил одну из главных ролей. Его партнером по площадке стал юморист Денис Дорохов.

Так, вместе артисты воплотили на экране образы двух братьев. Но у знаменитостей сложился не только творческий тандем, но и неплохие отношения за кадром.

Филипп Бедросович отметил, что хотел бы иметь такого родственника. Мечта исполнилась, хоть только и на экране.

«Я всегда мечтал о младшем брате. И у меня он появился, творческий брат. И это здорово», — рассказал певец.

Кроме непосредственно своих обязанностей как артиста, Дорохову пришлось оказывать Киркорову первую помощь. Ранее 5-tv.ru писал о том, что Филиппа на съемочной площадке укусила выдра, а медиков поблизости не оказалось.

Денис не растерялся и начал делать коллеге искусственное дыхание, а позже приложил к ране подорожник. Данный инцидент был заснят на камеру.