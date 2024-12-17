Красноярские врачи запустили сердце пациента спустя 3,5 часа после остановки

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Сейчас здоровью мужчины ничто не угрожает.

Уникальная история спасения: в Красноярском крае врачам удалось «запустить» сердце пациента через 3,5 часа после его остановки. Мужчину доставили в отделение с переохлаждением в состоянии клинической смерти.

Температура его тела составляла менее 20 градусов! Отсутствовали даже минимальные признаки сердечной активности.

Тем не менее врачи провели успешную реанимацию, применив метод гипотермии. Сейчас, по словам медиков, здоровью пострадавшего ничто не угрожает.

«Это введение горячих растворов, относительно тела, если 20 градусов было, то вводим раствор, начиная с градусов 30-35, чтобы кровь разогреть, и все это делается медленно, ни в коем случае не форсируя. Сказать, что это уникально? Скорее, да. Но оно логично и физиологично. На сегодняшнем этапе развития медицины, в принципе, такие возможности существуют», — рассказал кардиолог Андрей Кондрахин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как мужчине удалось выжить после семи остановок сердца.