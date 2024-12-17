Экс-муж Седоковой покончил с собой в хостеле в центре Москвы

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

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Бездыханное тело баскетболиста нашли спустя неделю после развода с артисткой.

Бездыханное тело бывшего мужа певицы Анны Седоковой обнаружили в хостеле в центре Москвы. Как сообщил источник 5-tv.ru, баскетболист Янис Тимма покончил с собой.

«Нашли его в хостеле. Рядом телефон, а на заставке фраза „позвоните Анне“ и номер телефона», — заявил источник.

Пока возле дома, в котором находится хостел, стоят автомобили правоохранителей и спецперевозки. Подробности произошедшего устанавливают.

Известно, что Седокова решила развестись со спортсменом в октябре. В браке они прожили четыре года. У пары были непростые отношения. Супруги неоднократно расставались и снова мирились. Видимо, осенью певица решила поставить точку в любовной истории с Тиммой.

Баскетболист пытался вернуть любимую. Но попытки оказались тщетны. 9 декабря, за неделю до трагедии, пару развели. Скандал и раздел имущества бывшие возлюбленные устраивать не стали. Более того, среди поклонников пары ходили слухи об их примирении.

Анна Седокова 16 декабря отпраздновала день рождения. Певице исполнилось 42 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему, по мнению балерины Анастасии Волочковой, распались все браки певицы Анны Седоковой.