Шесть причин: почему жертвы насилия часто скрывают совершенное над ними

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Психолог Любовь Лысенко постаралась объяснить, насколько важно открыто говорить о преступлении, несмотря ни на что.

За первые девять месяцев 2024 года, по данным правоохранителей, в России зарегистрировали почти две с половиной тысячи случаев изнасилований или покушений на изнасилование. При этом неизвестно, сколько человек решили умолчать о преступлении. В беседе с изданием Газета.ру психолог Любовь Лысенко объяснила, почему жертвы не хотят говорить о преступлениях. Есть шесть причин.

Как, в первую очередь, отметила специалист, насильниками чаще всего выступают близкие к семье люди. Поэтому у жертвы возникает чувство вины. Мол, кажется, что она что-то не так сделала, что привело к жутким последствиям.

«На это влияет в том числе и воспитание: «Старшим перечить нельзя», «Я» — последняя буква в алфавите», «Взрослые плохого не пожелают». В результате жертва думает, что плохая она, и что это вообще норма, ведь это взрослый, друг, врач, учитель, тренер», — объяснила она.

Кроме того, жертвы насилия боятся пережить тот самый ужас вновь и вновь. Их одолевает страх, что причинивший боль может совершить что-то еще страшнее.

«Третье — чувство беспомощности и отсутствие социальной опоры. Жертва находится в другом социальном статусе: ребенок, отсутствие денег и друзей, насильник — известный человек», — пояснила врач.

Также человек, переживший насилие, может умалчивать о совершенном из-за того, что раньше на его просьбы помочь никто не отреагировал. У него возникло ощущение, может и ему самому все жуткое лишь показалось и ничего серьезного не произошло, раз окружающие не увидели ничего плохого.

«Пятое — стыд. Все будут знать и видеть, узнают дети, мужья, знакомые или коллеги. Для жертвы это то же самое, что пережить насилие снова и увидеть сотни осуждающих глаз», — добавила психолог.

А шестая причина — это то, что в обществе насилие стало будто нормой. К примеру, домашнее насилие. Зачастую жертв просят потерпеть и тогда, мол, все наладится.

«Самое важное — не замалчивать преступление, не верить в то, что это нормально, что с вами так можно, не оправдывать насильника и близких», — подытожила Лысенко.

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