Экипаж вертолета Ми-28НМ ударил по боевикам ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Министерство обороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Российские летчики успешно выполнили поставленную задачу.

Экипаж армейской авиации Ми-28НМ нанес удар авиационными ракетами по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

Летчики совершили вылет в рамках выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск. Все цели были уничтожены. Экипаж выполнил разворот и противоракетное маневрирование на предельно малой высоте.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.