Чревато отравлением и даже смертью: какие лекарства нужно прятать от детей

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

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Для определенных препаратов в доме необходимо иметь шкафчики, которые можно запереть.

От детей нужно прятать сильнодействующие анальгетики, антидепрессанты, сердечные препараты и средства от гипертонии, так как они даже в небольших дозах могут быть опасны. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru предупредил педиатр Рамил Шахвеледов.

Он пояснил, что употребление детским организмом подобных лекарств может спровоцировать отравление и даже привести к смерти. Поэтому препараты лучше всего прятать в шкафы, которые невозможно просто так открыть. При этом таблетки и капсулы стоит оставлять в оригинальной упаковке. Так их можно защитить, к примеру, от прямых солнечных лучей и сохранить информацию о сроке годности.

«Для большинства лекарств рекомендуется хранение в сухих и темных местах, так как влага и свет могут разрушать активные компоненты, снижая их эффективность. Влажная среда способствует развитию плесени и бактерий, а свет, особенно солнечный, может разлагать некоторые вещества», — отметил Шахвеледов.

А некоторые лекарства и вовсе стоит убрать в холодильник. К примеру, инсулин, антибиотики в жидкой форме, пробиотики и вакцины.

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