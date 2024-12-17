Ржавели в доках: кто виноват в крушении танкеров в Керченском проливе

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Оба судна нуждались в модернизации, которая так и не была проведена.

Случившееся в Керченском проливе в принципе было ожидаемо. А значит и отвечать за две морские катастрофы и разлив четырех тысяч тонн мазута должны чиновники. Фактически осталось назвать их имена. Подробности рассказывает корреспондент «Известий» Анастасия Харченко.

Точное количество попавших в воду нефтепродуктов пока неизвестно. Для этого нужно оценить утечку на обоих танкерах, сейчас это невозможно.

Танкер «Волгонефть 239» сейчас стоит около берега на мели. В нем никого нет, экипаж эвакуировали несколько часов назад. Районы крушения судов облетают на вертолетах. Специалисты готовятся к уборке топлива, которое вылилось в море.

«Последствия, конечно, таких разливов, они катастрофические, потому что углеводороды растекаются тонким слоем на огромную площадь и наносят ущерб не только всем, кто живет внутри — от зоопланктона, беспозвоночных и вплоть до птиц», — рассказал эколог Георгий Каваносян.

При таком шквальном ветре, который сейчас дует с запада на восток большая часть нефтепродуктов при наихудших раскладах достигнет и самой Керчи, и даже курортных зон Краснодарского края.

«Анапа — это там где, вероятно, мы можем говорить о появлении пятен, но на данный момент их нет. В крае не объявлена чрезвычайная ситуация», — заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По поручению президента России Владимира Путина создана рабочая группа для координации ликвидации последствий ЧП, на месте работают министр природных ресурсов и экологии, а также глава Росприроднадзора. Общий объем мазута который перевозили танкеры — почти девять тысяч тонн.

«Наша задача сейчас патрулировать, чтобы вовремя обнаруживать пятна, которые если будут подниматься, сразу их локализовать. И не допустить их попадания на берег», — заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

Кадры терпящих бедствие судов облетели все социальные сети. Тонущий экипаж накрывает волной. Шторм — семь баллов. Команду пытаются спасти при помощи вертолетов МЧС, летчики рискуют собственной жизнью. Своевременная эвакуация помогла спасти почти всех. Но один из моряков погиб. Мама Даниила Саблина рассказала «Известиям», сын вот-вот должен был вернуться домой

«Он с февраля там был. Говорил, я не успеваю приехать к Новому году, после новогодних праздников, числа пятого, дай бог все нормально, буду. И это все произошло», — рассказала мать Даниила Саблина.

Следователям предстоит оценить действия экипажа в сложных метеоусловиях. Проверить и состояние самих танкеров, и качество их обслуживания.

В комиссию по ликвидации последствий катастрофы в Керченском проливе возглавил заместитель председателя правительства Виталий Савельев. Именно он вплоть до мая текущего года возглавлял министерство транспорта, которое и должно было следить за состоянием коммерческого флота. Но суда вместо необходимой модернизации ржавели в доках. В итоге сейчас в офисах владельцев проходят обыски.

Обычно суда всегда имеют возможность переждать шторм. Так что не исключено, что решение об отправке рейса принимали либо капитан, либо компания-владелец. Мотивы последних установят в ближайшее время. Как и то, каким образом пятидесятилетние танкеры вообще вышли в открытое море в шторм.