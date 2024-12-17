Неадекватный мужчина напал на подростка и зарезал женщину в Ростове-на-Дону

Мужчина напал на подростка и зарезал женщину в Ростове-на-Дону

Фото, видео: 5-tv.ru

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Он уже был судим и имел проблемы с наркотиками.

Вечером 16 декабря неизвестный мужчина напал на девушку в подъезде жилого дома в Ростове-на-Дону. По предварительным данным, пострадавшая скончалась от полученных травм. Эксклюзивные кадры с места происшествия появились в распоряжении 5-tv.ru.

Эпизод попал в объективы камер наблюдения. На кадрах видно, как девушка пытается сопротивляться, но злоумышленник повалил ее на землю и нанес множественные удары ножом.

За несколько часов до этого мужчина попытался напасть на подростка в подъезде дома на улице Ополчения. Этот эпизод тоже запечатлели камеры видеонаблюдения. Злоумышленник попытался нанести несколько ударов ножом, но промахнулся и попал в наушники. Подросток не пострадал.

По последним данным, правоохранительные органы уже задержали мужчину. Сейчас его везут на допрос. Известно, что ранее он уже был судим за кражу, а также имел проблемы с наркотиками.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что полиция назвала предварительную причину поножовщины в школе Краснодара. По версии следствия, двое пострадавших защищали девушку от преследователя с ножом.