«Соцсети и дороговизна жизни»: у населения Земли ухудшилось психическое здоровье

ВОЗ сообщила об ухудшении психического здоровья у людей во всем мире

Фото: www.globallookpress.com/Andrey Arkusha

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Из-за ментальных расстройств людей мировая экономика теряет ежегодно триллион долларов.

Повсеместно в мире у людей ухудшается психическое здоровье. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Международной организации труда.

«Пандемия психологических расстройств охватывает людей в трудоспособном возрасте по всему миру», — говорится в статье.

Причинами глобального кризиса психического здоровья специалисты называют ряд факторов, в числе которых повышение стоимости жизни и безмерное использование соцсетей. Ситуацию усугубила пандемия коронавируса в 2020 году.

«Мы пока не вернулись к тому уровню, что был до пандемии», — цитирует издание специалиста по психическому здоровью ВОЗ Дэна Чисхолма.

Также публикуются данные о том, что депрессия и тревога приводят к потере примерно 12 миллиардов рабочих дней в год, что наносит ущерб мировой экономике в триллион долларов.

На днях глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил в ходе брифинга, что в мире официально зарегистрировали более семи миллионов смертей от COVID-19. При этом в организации считают, что истинные цифры в три раза выше.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти России обеспокоены психическим здоровьем россиян, в особенности тех, кто переболел коронавирусом.