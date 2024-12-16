«Плохое решение»: Трамп раскритиковал разрешение Киеву бить ракетами вглубь РФ

Фото: www.globallookpress.com/Mahmoud Ajjour

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Избранный президент США сказал, что попытается завершить конфликт на Украине до своей инаугурации.

Разрешение Украине бить дальнобойными западными ракетами вглубь территории России было «плохим решением». Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп на встрече с журналистами в своей резиденции Мар-а-Лаго.

«Я не думаю, что им нужно было разрешать удары на 200 миль (321 километр — Прим. ред.) ракетами вглубь России», — сказал Трамп.

Он назвал это решение уходящего президента США Джо Байдена «плохим» и допустил, что может пересмотреть его.

Также Трамп повторил свое предвыборное обещание прекратить конфликт на Украине еще до своей инаугурации. Однако сейчас оно не прозвучало столь же категорично, как раньше.

«Я попытаюсь это сделать», — сказал Трамп.

При этом он заявил, что уже предпринимает усилия для прекращения украинского конфликта. По словам политика, «эту бойню, невиданную со времен Второй мировой, нужно остановить», и он делает все возможное для этого.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что будущий помощник избранного президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил об обсуждении в Вашингтоне путей решения украинского конфликта.