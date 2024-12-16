Путин: «Россия заинтересована в успешном бизнесе»

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

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Глава государства встретился в Кремле с представителями деловых кругов страны.

Россия заинтересована в успешном бизнесе, так как от него зависят успехи экономики страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с представителями деловых кругов.

«Хочу вас поздравить с результатами. Они есть, это очень важно, и не только для ваших коллективов, для ваших компаний. Это важно для всей страны, для всей экономики, для тех людей, которые работают на ваших предприятиях, а это вся страна и есть. Поэтому Россия заинтересована в том, чтобы вы были успешными. В конечном итоге за этим успехом успех всей экономики страны», — сказал глава государства.

Также Путин предложил предпринимателям обменяться мнениями, чтобы все озвученные идеи и предложения можно было впоследствии учесть в практической работе.

В этот же день президент встретился в Большом Кремлевском дворце с победителями и призерами Паралимпийских игр в Париже и вручил им государственные награды — ордена Почета и Дружбы.

Обращаясь к спортсменам, глава государства подчеркнул, что их пример доказывает безграничность возможностей человека.

В Париже российская паралимпийская сборная выступала в нейтральном статусе, завоевав 64 медали: 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россияне отправили более миллиона обращений к прямой линии с Путиным.