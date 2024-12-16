Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Жданов; 5-tv.ru

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Именитый продюсер назвал лучших, по его мнению, представителей российского шоу-бизнеса нового поколения.

Один из самых именитых продюсеров и композиторов российского шоу-бизнеса, создатель «Иванушек», «Любэ» и других популярных проектов Игорь Матвиенко в интервью 5-tv.ru признал, что российская поп-сцена оскудела молодыми талантами в последние годы.

«За последнее время — это SHAMAN. Но это вообще где-то в „космосе“. Ну, и „Матушка Земля“ (хит певицы Татьяны Куртуковой — Прим. ред.). Но я не могу сказать, что это артист, это все-таки песня. Очень мне нравится, как движется Миа Бойка. Прямо прекрасно идет. И даже „Богатырская“ у нее есть. Мне кажется, у нее большой потенциал. А у всех остальных — нишевые истории», — оценил Матвиенко.

По мнению продюсера, одна из причин дефицита ярких молодых звезд на российской эстраде заключается в том, что сегодня в раскрутке артистов перестало играть свою некогда ведущую роль телевидение. Интернет же полностью заменить его в этом не смог, считает Матвиенко.

«Интернет играет, безусловно, главенствующую роль, но он не дает представления об артисте. То есть молодежь, которая сидит в соцсетях, видит фотографии, но для полного, яркого проявления нужны большие каналы, нужна „Новая волна“ — спасибо Игорю Яковлевичу (продюсер Игорь Крутой — Прим. ред.), все-таки возродил ее. То есть артиста должны увидеть, полюбить или возненавидеть, или еще что-то. А так ты слышишь песню, которую кто-то поет, но как он выглядит?» — пояснил свою позицию Матвиенко.

Сам продюсер сейчас активно готовится к премьере своего масштабного проекта «Князь Владимир» — первой в мире этно- и криптооперы об одном из самых важных моментов в русской истории. В главных ролях проекта задействованы заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (SHAMAN) и певица Соя, а также солист группы «Любэ», народный артист РФ Николай Расторгуев.

Более подробно о том, как создавалась захватывающая история зарождения государства Российского через призму биографии крестителя Руси, почему пал выбор на SHAMAN и Николая Расторгуева, в чем необыкновенность событий той эпохи, а также, кого можно назвать новыми звездами эстрады, и почему телевидение перестало играть роль в продвижении артистов смотрите в нашем спецпроекте на Дзен.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как и почему SHAMAN был выбран на роль князя Владимира в одноименном проекте композитора и продюсера Игоря Матвиенко.