Сall-центр прямой линии Путина сообщил о большом количестве телефонных обращений

Фото, видео: 5-tv.ru

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Молодые россияне в основном интересуется образованием и наукой, а старшее поколение — медициной, социальными льготами и жильем.

Наибольшее количество вопросов от россиян перед прямой линией президента РФ Владимира Путина поступает по телефону. Об этом сообщили в сall-центре Народного фронта, который принимает и обрабатывает обращения граждан.

На втором месте идут вопросы по СМС, на третьем — в социальных сетях. Всего на утро 16 декабря было зарегистрировано свыше одного миллиона 50 тысяч обращений.

«Иногда мы принимаем аудиозвонки, а иногда видеозвонки. На протяжении последних нескольких дней мне посчастливилось, и я принимаю видеообращения от наших граждан. Это что-то такое необычное, очень интересно вживую, я бы сказала, пообщаться с нашими гражданами, прочувствовать всю боль их вопроса или радость», — поделилась работающая в call-центре участница молодежного крыла Народного фронта Елизавета Щанина.

Девушка и ее коллеги отмечают, что вопросы для президента поступают от россиян всех возрастов. При этом молодежь больше всего интересуется образованием и наукой, а старшее поколение — медициной, социальными льготами и жильем.

«Наша задача — выбирать интересные обращения, группировать их и по возможности направлять уже сейчас для решения в наши регионы», — отметил руководитель исполкома Народного фронта в Томской области Сергей Шаляпин.

Прямая линия главы государства под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» пройдет 19 декабря и будет совмещена с большой пресс-конференцией. На мероприятие приглашены также сотрудники западных СМИ и аккредитованные в России иностранные журналисты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что количество обращений на «Итоги года с Владимиром Путиным» превысило один миллион.