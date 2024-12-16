Стало известно, какой гонорар вернул бы Андрея Губина на сцену

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

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Музыкальный критик Евгений Бабичев рассказал, во сколько обойдется легендарное возвращение певца.

Андрей Губин мог бы вернуться на сцену за гонорар в один миллион долларов. И это не считая затраты на здоровье артиста и создание сценического образа, предположил музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев в беседе с NEWS.ru.

Несмотря на высокую стоимость выступления, оно бы, вероятнее всего, осуществлялось под полуфонограмму. Ценность мероприятия была бы не столько в живом исполнении, сколько в том, что Андрей Губин вернулся на сцену после долгого отсутствия. Зрители все еще любят артиста и его возвращение войдет в историю шоу-бизнеса, уверен Бабичев.

Продюсер не сомневается, что такой крупный гонорар смог бы убедить Губина выступить. Вместе с тем он не забывает о случаях, когда даже такие большие деньги не смогли убедить артистов переступить через свои принципы.

Группа ABBA, например, не стала выступать в старом составе, даже получив огромное денежное предложение. А для Адриано Челентано страх перелетов оказался более значительным, чем сумма, которую ему предложили за визит в Россию.

Творчество Андрея Губина раз за разом обретает популярность. Хотя он уже около 20 лет не появляется на публике, его песни остаются хитами. Многие мечтают увидеть артиста на новогодних праздниках — молодое поколение в том числе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Андрей Губин провел последние 19 лет.



