Сделала предложение сама себе: почему Бородину заподозрили в обмане

Ксения Бородина отдала свое кольцо возлюбленному, чтобы он сделал ей предложение

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

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Почему фанаты не верят, что Николай Сердюков смог позволить себе покупку помолвочного кольца.

Пользователи сети считают, что Николай Сердюков сделал предложение Ксении Бородиной кольцом, которое она купила себе сама. О том, почему звездную пару обвиняют в обмане, рассказали 7дней.ru.

Эксперты заявили, что стоимость изделия, якобы подаренного блогером, может достигать пяти миллионов рублей. Подобный ценник заставил усомниться в честности теледивы: фанаты не верят, что Николай смог бы купить настолько дорогое украшение. Более того, неравнодушные пользователи нашли в социальных сетях Бородиной старые кадры, на которых она уже демонстрировала это кольцо.

Крупный желтый бриллиант, поразительно похожий на подаренный Сердюковым, можно было увидеть на руке девушки еще в сентябре. Подписчики уверены, что она отдала купленное ею украшение возлюбленному, чтобы он сделал предложение с роскошным кольцом и этот жест было бы не стыдно показать в сети.

Подтверждает теорию тот факт, что Николай уволился из продюсерского центра, где раньше работал. Блогер захотел покорять новые вершины и оставил свои обязанности по работе с молодыми артистами. Сейчас мужчина безработный, но на шоу у Басты поделился грандиозными планами — помогать в работе своей возлюбленной, выполняя функции ее личного продюсера.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие звездные пары поженятся в 2025-м. Ксения Бородина приняла предложение руки и сердца от блогера Николая Сердюкова. В Санкт-Петербурге, во время ночной прогулки по Эрмитажу, мужчина вручил возлюбленной кольцо.