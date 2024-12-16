«Он сильно устал»: погибший при крушении танкера моряк хотел приехать домой к Новому году

Мать погибшего при крушении танкера в Черном море рассказала об усталости сына

Фото, видео: Известия/Олег Зайковский; 5-tv.ru

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Даниил Саблин с февраля ходил на судне «Волгонефть 212».

Погибший во время крушения танкера «Волгонефть 212» моряк Даниил Саблин жаловался на сильную усталость из-за работы и хотел на праздники приехать домой. Об этом 5-tv.ru рассказала его мама Наталья Саблина.

«Он (Даниил — Прим. ред.) просто сильно устал. Он с февраля там был. Он должен был приехать к Новому году, но не успевал. <…> Он говорил: „Я сильно хочу домой“. Он мне каждый день звонил, говорил, что очень сильно устал и хочет сильно домой», — поделилась женщина.

Она также сообщила, что об изношенности танкера, на котором ходил ее сын, было общеизвестно.

«Все знали, что судно старое. Но мы как-то не разговаривали про судно, про работу», — сказала Саблина.

Крушение танкеров в Керченском проливе

Крушение танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» в Керченском проливе произошло 15 декабря. Из-за сильных штормовых волн оба судна буквально переломились пополам. На борту первого танкера было 13 членов экипажа, на втором — 14. Один моряк погиб, остальных удалось спасти.

В результате крушения произошел разлив нефтепродуктов в Керченском проливе. В его ликвидации задействованы сотрудники Морспасслужбы и МЧС России, возбуждены два уголовных дела.

Президент России Владимир Путин поручил создать рабочую группу, которая будет заниматься ликвидацией последствий разлива топлива, а также организовать спасательные работы. К мониторингу экологической ситуации и анализу текущей обстановки в регионе приступило Росрыболовство.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как выжили моряки с потерпевших крушение танкеров.