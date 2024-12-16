Часть мазута остается в потерпевших крушение танкерах под Керчью

Фото, видео: 5-tv.ru

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Серьезно ли пострадает экология региона в результате инцидента?

Часть мазута остается в танкерах «Волгонефть 239» и «Волгонефть 212», потерпевших крушение в Керченском проливе. Об этом заявил глава Минприроды России Александр Козлов в беседе с журналистами.

«Часть мазута остается в танкерах, которые находятся на дне моря, и из-за температурных режимов мазут остается на дне. Сейчас наши коллеги из Морспасслужбы готовят водолазов, которые обследуют останки судов и, соответственно, дадут свое заключение, и мы сможем с этим заключением работать», — сказал он.

Он указал, что будет организовано патрулирование водной глади и береговой полосы. Это необходимо, чтобы незамедлительно реагировать в случае появления мазутных пятен.

Крушение танкеров в Керченском проливе

Трагедия в Керченском проливе произошла 15 декабря. Крушение танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» случилось из-за сильных штормовых волн — оба судна буквально переломило пополам. На борту первого судна было 13 членов экипажа, на втором — 14. Известно, что один моряк погиб. Все остальные были спасены.

В результате крушения произошел разлив нефтепродуктов в Керченском проливе. В его ликвидации задействованы сотрудники Морспасслужбы и МЧС России, возбуждены два уголовных дела.

Президент России Владимир Путин поручил создать рабочую группу, которая будет заниматься ликвидацией последствий разлива топлива, а также организовать спасательные работы. К мониторингу экологической ситуации и анализу текущей обстановки в регионе приступило Росрыболовство.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что завершена операция по спасению экипажа танкера «Волгонефть 239». Сотрудники МЧС доставили людей на берег с потерпевшего крушения судна.