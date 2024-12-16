Пушилин передал девочке из ДНР щенка шпица в подарок от Путина

Фото, видео: Telegram/Пушилин Д.В./PushilinDenisl; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Папа школьницы — настоящий герой, участник спецоперации, который погиб, защищая Родину.

Школьница из Донецка Лариса Гогина получила подарок от президента России Владимира Путина. Щенка шпица ей передал глава ДНР Денис Пушилин. Это очень важный для девочки подарок. Сообщил о чудесной новости Пушилин в Telegram-канале.

«13-летняя Лариса Гогина из Донецка написала письмо нашему президенту, в котором попросила о невероятно важном для нее подарке — щенке. <…> С удовольствием передал сегодня Ларисе щенка от президента», — написал он.

Вместе с тем школьница рассказала Путину, что хочет выучиться на юриста и быть правозащитником, чтобы помогать людям. Как указал Пушилин, папа девочки — настоящий герой, участник спецоперации, который погиб, защищая Родину.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что первые новогодние подарки доставлены из Москвы в новые регионы России. Акция проводится третий год подряд. Можно сказать, что она стала доброй традицией для столичных волонтеров.