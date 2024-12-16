«Сбегут за границу и все»: Путин заявил об утрате Украиной признаков государственности

Фото, видео: 5-tv.ru

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Президент еще раз напомнил, что Россия воюет не с украинским народом, а с преступным неонацистским режимом.

Президент России Владимир Путин сделал важное заявление — нынешняя украинская власть нелегитимна. Об этом лидер страны объявил на расширенном заседании коллегии Минобороны Российской Федерации.

По словам президента, Россия ведет боевые действия не против украинского народа, а против преступного неонацистского режима, который пришел к власти на Украине в 2014 году. Источником власти для нынешних киевских лидеров послужил государственный переворот, который стал причиной всех дальнейших бед для российского и украинского народов.

Путин заявил, что находящиеся у власти на Украине люди каждый день совершают преступления против обоих наших народов, а сам режим если уже полностью не утратил признаки государственности, то по крайней мере стремительно утрачивает их каждый день.

«Когда мы говорим о нелегитимности, мы что имеем в виду? На выборы не пошли? Не пошли. Конституция дает возможность продлить полномочия президента? Нет. Конституция дает возможность продлить полномочия только представительного органа власти Рады. Все. И ссылка на военное положение не имеет значения», — четко объяснил Владимир Владимирович.

Он также отметил, что украинские власти не афишируют тот факт, что председатель Верховного суда Украины находится в тюрьме, дабы не допустить возможности отмены им неправомочных указов президента страны Владимира Зеленского*. Конституционный же суд Украины фактически парализован, так как его председателя физически не допускали до работы, после чего тот был вынужден покинуть территорию страны, а его жизни даже за рубежом до сих пор грозит опасность.

По словам Владимира Путина, киевский режим сегодня защищает интересы не своего народа, а своих западных покровителей.

«А потом деятели этого режима просто сбегут за границу под прикрытие тех, чьи задания они сегодня выполняют, вот и все», — подытожил президент.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин заявил о том, что Запад доводит Россию до красной черты.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.