Холода нипочем: три важных шага по уходу за волосами зимой

Фото, видео: 5-tv.ru

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Эти методы помогут сохранить шевелюру не только сильной, но и блестящей.

Зимой волосам требуется дополнительный уход, чтобы обеспечить их красоту и здоровье. О самых важных нюансах, которые следует знать, рассказала в беседе с 5-tv.ru врач-трихолог Анастасия Иванова.

«Первый момент касается очищения. Все мы зимой носим шапки, поэтому кожа головы может быстрее загрязняться. Здесь я рекомендую добавить в домашний уход этап глубокого очищения на еженедельной основе», — объяснила эксперт.

Для этого следует использовать пилинги, а именно маску с кислотами. Она помогает удалить излишки кожного сала и профилактирует появление перхоти.

Второй момент, о котором следует помнить, — увлажнение. Из-за перепада температур волосы часто электризуются, следовательно, дополнительно теряют влагу.

«В таком случае я рекомендую добавлять увлажняющие бальзамы или маски. В составе средств обращаем внимание на глицерин, пантенол, гиалуроновую кислоту, мочевину и экстракт алоэ. Эти компоненты обеспечивают предотвращение испарение влаги из самого стержня волоса. Если ваши волосы не только электризуются, но стали сухими, ломкими, часто спутываются, это уже говорит о повреждении кутикулы. И означает, что волосам не хватает питания. Такую функцию в средствах обеспечивают масла. Поэтому в составе маски ищите такие слова, как oil или церамиды, холестерол и фитостерол», — подчеркнула Иванова.

Эти вещества представляют собой липиды, которые склеивают чешуйки кутикулы, создавая защитную пленку на волосах. Такие локоны выглядят блестящими и здоровыми.

По словам трихолога, базовый уход за волосами зимой может выглядеть следующим образом: увлажняющий бальзам после каждого мытья волос, один раз в неделю питательная маска и на ежедневной основе масло для кончиков волос.

Третий момент касается витаминов. Из-за низкой температуры воздуха и недостатка солнечного света организм испытывает недостаток витаминов чаще, чем в любое другое время года. Плюс ко всему, в магазинах сложнее найти свежие овощи и фрукты.

«Поэтому рекомендован прием поливитаминного комплекса. Если говорить про волосы, то в составе обращаем внимание, в первую очередь, на содержание аминокислот, а также меди, цинка и железа. И, конечно, не забываем про витамин D», — добавила Иванова.

Эксперт подчеркнула, что после каждого посещения солярия, нужно использовать SPF защиту для волос. Поскольку ультрафиолет негативно на них воздействует.

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