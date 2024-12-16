Белоусов: ВСУ вынуждены перейти к обороне, они задействуют оставшиеся резервы

Фото: Kirsty Wigglesworth/ТАСС

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Глава российского военного ведомства рассказал об остановке в зоне СВО.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе активных действий российских войск в зоне специальной военной операции (СВО) вынуждены перейти к обороне и задействовать оставшиеся резервы. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе расширенного заседания коллегии военного ведомства.

Белоусов подчеркнул, что ВС РФ владеют стратегической инициативой по всей линии боевого соприкосновения. В среднем за одни сутки российские войска продвигаются на 30 километров. Такой успех — заслуга бойцов Объединенной группировки войск, командующих и органов военного управления.

«Противник вынужден перейти к обороне и задействовать оставшиеся резервы. Укомплектованность его подразделений на переднем крае не превышает 45-50%», — отметил Белоусов.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Владимир Путин сообщил о повышении штатной численности ВС РФ до 1,5 миллиона военных.