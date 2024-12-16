Путин назвал 2024 год знаковым в плане достижения целей СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Российским войскам удалось за последние 12 месяцев освободить почти 190 населенных пунктов.

Подходящий к концу 2024 год стал знаковым в плане достижения целей специальной военной операции на Украине. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

«Обсудим основные итоги работы за 2024 год, определим задачи по укреплению обороноспособности и дальнейшему развитию вооруженных сил. Сразу отмечу, что уходящий год стал знаковым в достижении целей специальной военной операции», — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что благодаря мужеству российских бойцов, героическому труду сотрудников оборонных предприятий и всенародной поддержке армии, флота, войска России прочно владеют стратегической инициативой на всей линии боевого соприкосновения. Только в 2024 году нашим военным удалось освободить от украинских боевиков 189 населенных пунктов.

Спецоперация РФ на Украине

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские силы освободили Елизаветовку в ДНР. Наши бойцы продвигаются вперед каждый день.