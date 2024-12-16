Всей семьей: российские знаменитости нарядили новогодние елки

Фото: 5-tv.ru

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Украшая дома к праздникам, звезды сделали акцент на душевность и ностальгию.

Многие отечественные звезды уже украсили елки к Новому году. О том, какие деревья получились у российских селебрити, написало издание KP.RU.

Певица Наталья Подольская наряжала елку вместе с сыновьями и мамой. Они не стали обращаться к дизайнерам, а сделали свое дерево уникальным. На его ветках спрятались украшения, которые вешала на новогоднюю красавицу еще прабабушка исполнительницы. В ход пошли также игрушки, принадлежавшие бабушке и родителям знаменитости. Замыкают преемственность поколений украшения, которые сделали сыновья Натальи в детском саду.

Отличился необычным подходом и певец Филипп Киркоров. Он нанял команду дизайнеров, которая создала дерево в стиле 1970-х. Его украшает плотный водопад из дождика, сквозь который проглядывают игрушки. Зеленую красавицу подготавливали к Новому году всей семьей.

«Мне нарядили праздничную живую елку — прямо как из детства, с дождиком серебряным. Этот зеркальный дождик будет отзеркаливать все негативное, оставим плохое в уходящем году», — поделился замыслом исполнитель.

Певица Лариса Долина наряжала елку в компании своей внучки Александры. Часть игрушек куплены самой исполнительницей «давным-давно», а часть украшений созданы руками внучки.

«Елка у меня новогодняя всегда стоит с 1 декабря. Я ее 1 декабря покупаю и 1 декабря наряжаю», — рассказывает Долина.

Ранее 5-tv.ru писал о том, на каких старых елочных игрушках можно разбогатеть.