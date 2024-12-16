Еще один слой волшебства: саундтрек к фильму «Финист. Первый богатырь» исполнит группа The Hatters

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Самобытный фолк-рок коллектива как нельзя лучше подходит этнической стилистике и добавляет самобытности отвязной манере повествования.

Одна из самых ожидаемых премьер новогодних каникул — сказочный блокбастер «Финист. Первый богатырь» — собрал не только звездный состав актеров, но и талантливых музыкантов. В записи саундтреков к картине принимали участие известные солисты и целые оркестры.

И критики уже говорят, что исполнителям удалось передать дух русского фольклора и по-настоящему волшебную атмосферу. Корреспондент «Известий» Максим Прихода уже прислушался и готов поделиться впечатлениями.

Сказочные чудища лезут со всех сторон, наводя ужас на жителей Белогорья. Но бесстрашный витязь тут же срывается крушить опасных монстров. Все это и так выглядит зрелищно, а тут еще и забористый саундтрек!

Внимательный меломан сразу опознает голос Юрия Музыченко, фронтмена знаменитых «шляпников». Это The Hatters написали заглавную песню к фильму «Финист. Первый богатырь».

Их фолк-рок как нельзя лучше подходит этнической стилистике и добавляет самобытности отвязной манере повествования.

«Нам не сложно, так назовем, русскость привнести в песню. У нас аккордеон», — рассказывает лидер группы The Hatters Юрий Музыченко.

Музыченко признается: создатели фильма устроили для его команды эксклюзивный предпремьерный показ.

«Попробовали вот эти ощущения, которые остались после просмотра, засунуть в маленькое, короткое музыкальное произведение», — объясняет Музыченко.

К музыкальному сопровождению, как и ко всему остальному в фильме, создатели подошли педантично. Без колдовства звукорежиссера никакая магии кино невозможна. Музыка — это еще один слой волшебства, который вслед за видеорядом может перенести зрителя хоть на рыночную площадь древнерусского города, хоть в бескрайние песчаные пустыни Востока.

И перед композитором и оркестром стояла задача написать музыку не просто к фильму, а к сказке! То есть пройти по следам Римского-Корсакова и Чайковского!

«Для нас, конечно, очень было важно увидеть режиссерское воплощение героев и, собственно, соединить музыкальный образ вместе с визуальным образом. Яркими образами Лешего, яркими образами Баба Яги, черепаха огромная или какие-то восточные образы», — подчеркивает заслуженный артист РФ, дирижер Владислав Лаврик.

Именно восточная тема отличает «Финиста» от других серий богатырской саги.

«Как только мы перемещаемся на Восток, становится совсем у кино другой цвет, другой звук, другой аромат, другая музыка, другое все. И это, конечно, освежает франшизу», — отмечает продюсер Виталий Шляппо.

«Финист», как и предыдущие «Богатыри», — это свежий взгляд на любимых сказочных героев. Это прослеживается и в музыке. К «Последнему богатырю» саундтрек создавали Моя Мишель, «Уматурман» и легендарный Лев Лещенко. И пока все идет к тому, что музыка из «Первого богатыря» так же будет звучать на репите.

Историю о геройских подвигах и заморских землях уже с 1 января в кинотеатрах можно будет не только посмотреть, но и во всех деталях — услышать!