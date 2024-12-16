Слишком много агрессии: новый закон о ЧОП защитит россиян от произвола сотрудников

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Изменения коснутся охранников, в том числе школ и торговых центров.

Полиция выясняет обстоятельства драки охраны с посетителями торгового центра в Москве. По словам очевидцев, компания нетрезвых мужчин нагло приставала к девушкам. На это отреагировали сотрудники ТЦ, и в ход пошли дубинки.

Вопросы у полиции возникли и к сотрудникам подмосковного заведения, где охрана избили посетителя. Жестокие кадры оказались в Сети. И такие истории происходят все чаще.

Снизить градус агрессии и привести в чувства охранников должен новый закон. Что изменится, выяснил корреспондент «Известий» Александр Тарасенко.

Сергей Чечеленко по документам — администратор службы внутреннего контроля. А по факту — почти охранник. Почти, потому что он стоит на входе в торговый центр с металлодетектором, но у него нет ни прав, ни обязанностей сотрудника ЧОПа.

«Разницы нет между ЧОПом и физохраной. Самое главное, чтобы в этих организациях работали умные, высокопрофессиональные люди», — отмечает Сергей Чечеленко.

Видимо, этим же принципом руководствовались при наборе персонала для охраны петербургского торгового центра.

Сотни подобных компаний, гарантирующих безопасность объектов, сейчас работают без лицензии, специальную подготовку не проходят и ни перед кем не отчитываются.

На кадрах — охранники петербургского бара избивают посетителей. В ход идут палки, ноги и кулаки. На пляже в Туапсе частный охранник бьет дубинкой мужчину на глазах его жены и детей. В Москве в переходе тоже — явное нарушение служебных инструкций.

«Работают „в серую“ или полностью „в черную“. Люди не устроены, налоговых отчислений нет, социально–маргинальный состав охраны — и результат налицо. Зайдите в „Пятерочку“, в „Магнит“, и вы увидите, кто там стоит», — подчеркивает руководитель частной охранной организации в Казани Сергей Толстых.

Новый закон о частной охранной деятельности предусматривает обучение сотрудников по специальным программам. Там прописано все — от способов уйти от конфликта до правил применения огнестрельного оружия.

«Раньше у нас обучением занимались все, кто утвердил себе программу. Естественно, оно частично было фиктивным. Все они теперь должны будут иметь заключение госрегулятора — Росгвардии — о наличии у них соответствующей материально технической базы», — рассказывает директор научно–исследовательского центра «Безопасность» Олег Климочкин.

Получить лицензию на охранную деятельность можно только в специализированном центре. Таких в России около 500. Здесь проверяют физическую, психологическую и огневую подготовку кандидатов. Законодатели отдельно подчеркивают: электронное обучение по этим дисциплинам запрещено.

В новом законе прописано, что частный охранник должен уверенно обращаться с оружием, поэтому больше никаких симуляторов стрельбы на компьютере. Все, что связано с реальной огневой подготовкой, должно проводиться исключительно на стрельбище или полигоне.

Освоить новые правила в ближайшее время должны и охранники общеобразовательных учреждений. Сейчас у них в лучшем случае есть резиновые дубинки и наручники. А будут каски, бронежилеты и служебное оружие.

«В данное время у нас охранники имеют четвертый разряд — они не могут вооружаться. Для вооружения этих охранников надо будет их отучить заново на шестой разряд. Времени надо будет много», — считает директор ЧОП Анатолий Васильев.

За переобучение сотрудников будут платить сами ЧОПы, и это, скорее всего, приведет к повышению стоимости услуг. Еще надо найти достаточное количество кандидатов, которые осилят программу и будут соответствовать всем требованиям закона.