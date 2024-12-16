Сотрудники ФСБ задержали двух членов банды Басаева

Фото, видео: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС; 5-tv.ru

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По данным следствия, боевики причастны к расправе над российскими военными в Чечне в 1999–2000 годах.

Сотрудники ФСБ арестовали еще двух членов банды Басаева и Хаттаба — боевиков, которые на рубеже девяностых и нулевых учинили жестокую расправу над российскими военными в Чечне.

Задержания прошли в Тверской и Владимирской областях. Обоим предъявлено обвинение по статьям «Бандитизм», «Вооруженный мятеж» и «Посягательство на жизнь военнослужащего».

По данным следствия, первый подозреваемый причастен к обстрелу военных в октябре 1999 года, тогда были зверски убиты 15 человек, еще 28 — тяжело ранены. Второй фигурант был в составе группы, которая в феврале 2000-го напала на псковских десантников. 99 из них погибли.

Сейчас устанавливают, какие именно роли были отведены задержанными, в каких еще преступлениях они замешаны.