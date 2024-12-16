Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Наши бойцы продвигаются вперед каждый день.

Вооруженные силы (ВС) России еще один населенный пункт в Донецкой народной республике (ДНР). Подразделения «Южной» группировки войск взяли под контроль село Елизаветовка. Об этом сообщили в Минобороны страны.

Как отметили в ведомстве, в ходе боев ВСУ потеряли до 345 боевиков. Потери спротивника среди вооружения — две боевые бронированные машины MaxxPro и 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США.

Также были уничтожены склад с боеприпасами, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.