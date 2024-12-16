Дозы излучения: как рентген влияет на результаты анализов
Рентгеновское излучение может повлиять на результаты анализов крови
Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков
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Изменения, которые происходят в организме после исследований, могут сохраняться несколько дней.
Рентгеновское излучение может влиять на точность результатов анализов. Об этом изданию aif.ru рассказал врач клинической лабораторной диагностики, руководитель экспертно-методической службы Дмитрий Бусыгин.
По словам эксперта, все зависит от дозы, длительности и частоты воздействия. Когда проводится общий анализ крови, влияние обычного диагностического исследования при помощи рентгеновского аппарата, как правило, не очень заметно, так как используется низкодозовое облучение.
К значительным изменениям приводит компьютерная томография. Эта процедура влияет на количество лейкоцитов, тромбоцитов и эритроцитов. В норму все показатели возвращаются в течение нескольких дней после обследования.
При биохимическом анализе крови и мочи рентген может сказаться на результатах, если при его проведении были использованы рентгеноконтрастные вещества. Поэтому дальнейшие исследования стоит отложить на несколько дней или проводить их до воздействия какого-либо облучения.
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