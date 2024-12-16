Злой Санта: как мошенники обманывают россиян перед Новым годом

Фото: 5-tv.ru

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Крайне внимательными нужно быть с онлайн-покупками и подарками от различных сервисов.

Перед новогодними праздниками мошенники становятся особенно активными. Об этом рассказал изданию Газета.ру аналитик цифровых угроз Евгений Егоров.

По словам эксперта, преступники будут использовать старые, но все еще рабочие схемы. Например, создавать фишинговые ресурсы известных магазинов и маркетплейсов, а после заманивать туда покупателей большими скидками или подарками.

«Также аферисты начнут распространять приглашения сыграть в „беспроигрышную“ игру в коробочки, где перенаправляют на фишинговый сайт. Праздники — время для культурных мероприятий, поэтому злоумышленники могут распространять фейковые ресурсы сервисов для покупки билетов на стендап, в кино, театр, которые, как правило, являются частью схемы FakeDate», — предупредил Егоров.

Специалист рекомендовал проверять доменные имена сайтов и внимательно изучать реквизиты, куда переводятся денежные средства. Также он посоветовал завести виртуальную карту для оплаты онлайн-покупок и переводить туда только ту сумму, которая требуется для приобретения конкретного товара.

При подозрениях на какую-либо активность с банковскими счетами или приложениями нужно в первую очередь сменить пароль, а потом заморозить счета и карты. После нужно связаться с банком и сообщить о своих подозрениях, а также продиктовать сотрудникам номер телефона злоумышленников. Кроме того, нужно предупредить работодателя и своих близких, чтобы пока не переводили денежные средства на «засвеченый» счет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мошенники придумали новую схему обмана юных геймеров.