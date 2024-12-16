Завершена операция по спасению экипажа танкера «Волгонефть 239»

Фото: © РИА Новости/Алексей Мальгавко

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Сотрудники МЧС доставили людей на берег с потерпевшего крушения судна.

Сотрудники МЧС спасли членов экипажа танкера «Волгонефть 239», потерпело крушение в Керченском проливе. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

«Операция по спасению экипажа с танкера „Волгонефть 239“ завершена», — говорится в сообщении.

Экипаж из 14 человек эвакуировали на берег.

Крушение танкеров в Керченском проливе

Трагедия в Керченском проливе произошла 15 декабря. Крушение танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» случилось из-за сильных штормовых волн — оба судна буквально переломило пополам. На борту первого судна было 13 членов экипажа, на втором — 14. Известно, что один моряк погиб.

В результате крушения произошел разлив нефтепродуктов в Керченском проливе. В его ликвидации задействованы сотрудники Морспасслужбы и МЧС России, возбуждены два уголовных дела.

Президент России Владимир Путин поручил создать рабочую группу, которая будет заниматься ликвидацией последствий разлива топлива, а также организовать спасательные работы. К мониторингу экологической ситуации и анализу текущей обстановки в регионе приступило Росрыболовство.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что потерпевшие крушение танкеры перевозили свыше восьми тысяч тонн мазута. Пока не ясно, сколько именно топливо разлилось в Керченском проливе.