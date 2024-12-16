Упадут ли? Что будет происходить с ценами на жилье в 2025 году

Цены на вторичное жилье в 2025 году могут снизиться

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Сейчас мало кто решается брать ипотеку под большой процент. Изменится ли ситуация в обозримом будущем?

Есть вероятность того, что цены на вторичную недвижимость в России уже в 2025 году снизятся. Об этом пишет издание Life.ru.

Стоит начать с того, что стоимость жилья в городах-миллиониках в уходящем году в среднем увеличилась на 5,5% за квадратный метр.

Многие потенциальные покупатели предпочитают расплачиваться собственными сбережениями, а не брать ипотеку под большой процент. Они ждут, когда ситуация на рынке недвижимости наладится.

С падением спроса падает и предложение. Многие собственники решили не продавать, а сдавать жилье, чтобы квадратные метры не простаивали просто так.

«Такая стратегия, вероятно, будет продолжаться до снижения ключевой ставки, которая может произойти в будущем году. При этом из-за увеличения срока продажи квартир продавцы все чаще готовы идти на уступки и предлагают покупателям скидки», — рассказал эксперт по недвижимости Евгений Белокуров.

Главный тренд в сфере недвижимости в 2025 году направлен на снижение цен. Причем подобная тенденция напрямую зависит от ставки Центробанка. Чем она будет выше, тем больше будет дешеветь жилье. Но это касается только квартир эконом- и комфорт-класса. Цены на бизнес-класс останутся стабильными.

Однако колебание стоимости стоит ожидать не раньше февраля. В январе владельцы будут анализировать рынок, ценность валюты и прочие внешние факторы.

«В России ожидается стагнация цен с возможным небольшим снижением на уровне 3–5%. <…> Это снижение вызвано высокими ставками по ипотеке и завершением программ льготного кредитования. Продавцы, стремясь реализовать свои объекты, могут начать предлагать более выгодные условия и скидки, особенно в условиях снижения интереса со стороны покупателей», — пояснил эксперт по инвестициям Владимир Стольников.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Госдуме предложили ввести недельную блокировку средств от продажи недвижимости.