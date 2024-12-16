Пассажирский поезд врезался в грузовик на ж/д переезде в Хабаровском крае

Фото: © РИА Новости/Евгений Епанчинцев

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ДТП произошло между станциями Кенай и Оунэ.

Пассажирский поезд врезался в грузовик на железнодорожном переезде в Хабаровском крае. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) в Telegram-канале.

Авария произошла на ж/д переезде между станциями Кенай и Оунэ ДВЖД в 00:09 16 декабря (17:09 15 декабря по московскому времени). Водитель автомобиля хотел проскочить, игнорируя предупреждающие сигналы и приближающийся поезд.

«Проехать не успел — грузовик столкнулся с пассажирским составом № 352 Владивосток — Советская Гавань. К счастью <…>, травм удалось избежать», — говорится в сообщении.

В ДВЖД отметили, что машинисту поезда пришлось применить экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. В результате локомотив получил повреждения. Движение поездов приостановлено на участке. Для устранения последствий ДТП на место происшествия направлен восстановительный поезд.

Прежде в Московской области электричка столкнулась с машиной на железнодорожном переезде в Подмосковье. В результате ДТП пострадал водитель асфальтоукладчика, его госпитализировали. При столкновении первый вагон поезда сошел с рельсов. Электричка двигалась по маршруту Монино — Москва.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стали известны подробности ДТП, в котором погиб ребенок. Водитель, причастная к трагедии, задержана.