Фото, видео: www.globallookpress.com/Henri Szwarc; 5-tv.ru

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Соратники республиканца раскритиковали решения администрации действующего президента США Джо Байдена.

В Вашингтоне обсуждают пути решения украинского конфликта. Об этом сообщил будущий помощник избранного президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

В интервью американскому телеканалу он заявил, что текущая политика, которую проводит администрация Джо Байдена, не может являться полноценной стратегией.

«Президент Трамп сказал в своем интервью журналу Time, что „полный карт-бланш“ — это не стратегия. Это просто, своего рода, вечная война, в которую мы, похоже, ввязываемся. Что именно является успехом в соответствии с нашими интересами? Как мы закончим войну? Как мы заставим все стороны сесть за этот стол и каковы рамки соглашения? Это то, над чем мы думаем с фантастической командой, которую собирает Трамп», — подчеркнул будущий советник по национальной безопасности Дональда Трампа Майкл Уолтц.

Более того, как заявил Уолтц, после выборов в США свое внимание на прекращение конфликта переключили и европейские союзники.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.