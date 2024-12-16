Народный фронт провел рейд по аптекам после обращений россиян о нехватке физраствора

Фото, видео: Пресс-служба «Народный фронт»; 5-tv.ru

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Колл-центр программы «Итоги года с Владимиром Путиным» обработал много сигналов о дефиците препарата.

Участники движения Народный фронт провели рейд по аптекам регионов России. Они сделали это после того, как колл-центр программы «Итоги года с Владимиром Путиным», президентом РФ, обработал большое количество обращений от россиян с сообщениями о дефиците физраствора (натрия хлорида) в рознице. Об этом сообщила пресс-служба движения.

Отмечается, что прежде физраствор можно было купить по цене от 26 до 38 рублей, но из-за отсутствия препарата в аптеках его стоимость на маркетплейсах поднялась до 400 рублей. В продажу препарат попадает в ампулах по пять и десять миллилитров, а еще во флаконах по 200 и 400 миллилитров. Особенно остро ощущается нехватка больших упаковок.

«Например, житель из Ростова-на-Дону написал, что есть все уколы, все необходимое, но физраствора при копеечной стоимости — 26 рублей — нет в аптеках. Возможно, именно низкая цена в розничной сети и сделала препарат невыгодным для производства», — отметил эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Дмитрий Цвич.

По результатам рейдов выяснилось, что в большинстве регионов РФ и в самом деле есть перебои с поставками физраствора. Так, в Алтайском крае из шести аптек лишь в одной были остатки препарата в ампулах и флаконах, в двух — только во флаконах, а в трех и вовсе нет его в наличии. В Орловской области нашли физраствор лишь в одной муниципальной аптеке и то, только два флакона.

В Кабардино-Балкарии физраствор удалось купить лишь два флакона по 500 миллилитров по 74 рубля. Как рассказали провизоры, перебои с поставками возникают периодически и постоянно в наличии препарата нет. В Мурманской области участники движения нашли физраствор в различных аптеках, но фармацевты подтвердили проблемы с поставками.

В Республике Калмыкия в ходе рейдов обнаружили лишь пять флаконов по 400 миллилитров в одной из аптек, в других пунктах его не оказалось. В Хабаровском крае сообщили, что примерно месяц наблюдается дефицит препарата в объеме 400 миллилитров.

В Республике Саха физраствор удалось обнаружить в различных аптеках. В Кировской области его тоже нашли. Однако, как отметили в движении, проблемы была месяц назад.

«Провизоры и специалисты здравоохранения подтверждают, что проблема существует. Она вызвана тем, что рост цен давно был жестко ограничен. Это хорошее решение, но у него есть обратная сторона: когда себестоимость превысила предельную отпускную цену, то производители просто перестали его отгружать», — подчеркнул руководитель Бюро расследований Народного фронта Валерий Алексеев.

Он добавил, что сейчас цены на физраствор пересмотрены, а в аптеках подтверждают возобновление поставок. Как пообещал Алексеев, в ближайшее время препарат появится.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пациенты с рассеянным склерозом страдают от нехватки необходимых медикаментов. Перебои с препаратами возникли сразу в нескольких регионах России.