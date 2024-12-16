«Ты такая аппетитная»: Киркоров публично приставал к Дубцовой и Чеботиной

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Как на поведение артиста отреагировали его «жертвы»?

Народный артист РФ Филипп Киркоров публично приставал к певицам Ирине Дубцовой и Люсе Чеботиной. Об этом сообщает издание 7Дней.ru.

На последнем светском мероприятии король отечественной эстрады позволил себе распускать руки в сторону коллег. Сначала его «жертвой» стала исполнительница Ирина Дубцова. Как сообщает издание, артист без стеснения трогал ее за интимные места. Когда Киркоров прикоснулся к груди Дубцовой, та возмутилась его поведению и велела немедленно прекратить. Филипп же ответил: «Ты такая аппетитная, такая вкусная, я тебя обожаю».

Следующей целью артиста оказалась Люся Чеботина. Ее он ущипнул за ягодицу. Когда его поймали с поличным, Киркоров начал оправдываться, обвиняя во всем нейросеть.

Однако певцу совершенно не стыдно за свои действия. Когда окружающие пошутили, что после такого следовало бы жениться на Дубцовой, Филипп заявил: «Тогда я должен жениться на всем шоу-бизнесе, у кого есть грудь!»

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Филипп Киркоров не может простить Насте Ивлеевой «голую вечеринку».