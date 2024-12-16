Бросил курить и разбогател: сколько можно сэкономить, отказавшись от вредной привычки

Экономист Щербаченко: от 24 тысяч рублей поможет сэкономить отказ от курения

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

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Среднестатистический курильщик употребляет более пяти тысяч сигарет в год, за что он расплачивается не только здоровьем, но и круглой суммой.

При отказе от курения только за год можно сэкономить минимум 24 тысячи рублей. Об этом изданию Газета.ру рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

По словам эксперта, в среднем люди выкуривают половину или полную пачку за день. А стоить сигареты в 2025 году будут на уровне 135-140 рублей за пачку.

«Если человек ежедневно курит половину пачки, которая стоит 135 рублей, он сэкономит 24,6 тысячи рублей в год. При стоимости пачки в 140 рублей, экономия составит 25,5 тысячи рублей», — рассчитал специалист.

По оценкам экономиста, при стоимости пачки в 140 рублей и выкуривании целой пачки ежедневно в течение года человек потратит больше 50 тысяч рублей. Стоит учитывать еще вред, который наносит эта пагубная привычка здоровью.

Специалист уверен, что люди могут найти более полезное применение деньгам, нежели тратить бюджет на сигареты.

Кроме того, есть исследования, которые говорят, что среднестатистический курильщик за день выкуривает около 16 сигарет, что составляет внушительные 5840 никотиновых палочек в год.

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