Внешние раздражители: как стресс влияет на здоровье мочевого пузыря

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Нестабильное состояние нервной системы способно спровоцировать новые заболевания или обострить хронические недуги.

Стресс может привести к воспалению мочевого пузыря. Об этом рассказал изданию Газета.ру уролог-андролог Артур Богатырев.

«Стресс — это реакция организма на внешние раздражители. В ответ на него выделяется кортизол — гормон, который влияет на множество функций организма, в том числе на работу нервной системы, контролирующей мочеиспускание», — объяснил врач.

Нестабильное состояние нервной системы может нарушить этот процесс. Так, даже при небольшом количестве жидкости в пузыре у человека чаще возникает желание посетить туалет. Также, как отмечает эксперт, стресс нарушает работу сфинктера — мышцы, отвечающей за удержание мочи.

Эксперт утверждает, что воспалительные процессы нередко связаны с состоянием нервной системы. Под риск заразиться инфекцией попадает мочевой пузырь и мочевыводящие пути. Так можно заболеть, например, циститом. Кроме того, есть вероятность обострения хронических недугов.

При симптомах нарушения работы мочеполовой системы следует обратиться к специалисту, советует уролог. Самолечение может только ухудшить положение.

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