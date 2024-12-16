«Купол Донбасса» сорвал почти 140 атак беспилотников ВСУ в небе ДНР

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Удалось избежать жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре.

На минувшей неделе система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» обнаружила и перехватила 138 вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Донецком и Макеевкой. Об этом сообщили в УФСБ России по региону.

«За прошедшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы „Купол Донбасса“ обнаружила и перехватила 138 вражеских БПЛА над Донецком и Макеевкой», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в Кировском районе Донецка вблизи объекта водоснабжения перехвачен ударный FPV-дрон, вооруженный самодельным взрывным устройством с поражающими элементами.

Взрывотехники УФСБ России по ДНР с помощью специальных технических средств обезвредили беспилотник и уничтожили взрывоопасный предмет накладным зарядом на месте.

Благодаря слаженной работе наших защитников и своевременной реакции граждан оперативно выявлены места падения беспилотников. Жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре не допущено.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили в зоне спецоперации украинский самолет МиГ-29.