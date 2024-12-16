Один в один: в России вырос спрос на имитированную икру

Фото, видео: www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

С начала года ее стали покупать почти на 20% чаще.

Цены на главный новогодний деликатес неприятно удивили россиян. Поэтому, как выяснили «Известия», все большим спросом теперь пользуется искусственная красная икра. С начала года ее стали покупать почти на 20% чаще. Качество такого продукта заметно улучшилось. При этом имитированная икра не вызывает аллергии.

В первую очередь, на руку производителям, конечно, играют цены. Сейчас килограмм искусственного деликатеса обойдется примерно в одну тысячу рублей. Это почти столько же, как годом ранее.

Совсем иначе обстоят дела с натуральной икрой. Низкий улов лососёвых привел к троекратному спаду производства. А еще на рынке заработала маркировка. В итоге стоимость красной икры выросла. Ценники за килограмм варьируются от девяти до 12-ти тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на фоне подорожания красной икры активизировались мошенники. Предприимчивые дельцы идут на все, чтобы заработать в преддверии Нового года, — смешивают натуральную икру с искусственной, обманывают с весом и даже торгуют просрочкой. Как не попасться на уловки мошенников — читайте в нашем материале.